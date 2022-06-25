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26 июня, 2022
 
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"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь

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Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей
Фото: kimkimvitalii / Instagram

Глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким 25 июня опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен в патриотичной футболке в обнимку со своей женой Юлией.

"Моя любовь", – подписал фото Ким.

"Жена – красавица", – написали фолловеры.

"Красивая пара! От Виталия просто излучается доброта", – оценили фото в сети.

Контекст:

В 2019 году Ким во время президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии "Слуга народа", в 2020 году на местных выборах руководил избирательным штабом и баллотировался в депутаты Николаевского городского совета. До этого занимался бизнесом.

С ноября 2020 года Ким возглавляет Николаевскую облгосадминистрацию. В марте 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ким вместе с женой Юлией воспитывает троих детей.

Теги: Николаев, семья, Виталий Ким
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