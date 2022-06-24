"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах

Галкин женился на Пугачевой в 2011 году Фото: maxgalkinru / Instagram

Артистка позирует в кадре в белом наряде, состоящем из топа и коротких шорт. Ее образ дополнила длинная рубашка в тон с расстегнутыми пуговицами.

"Алла глазами Лизы", – подписал фото шоумен.

"Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка", – оценили фото поклонники.

"Огонь малая", – прокомментировали снимок фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)