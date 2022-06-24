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25 июня, 2022
 
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"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах

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Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Галкин женился на Пугачевой в 2011 году
Фото: maxgalkinru / Instagram

Проживающий с семьей в Израиле российский шоумен Максим Галкин 24 июня в Instagram разместил фото своей жены, российской певицы Аллы Пугачевой, на котором она запечатлена в комнате на фоне телевизора.

Артистка позирует в кадре в белом наряде, состоящем из топа и коротких шорт. Ее образ дополнила длинная рубашка в тон с расстегнутыми пуговицами. 

"Алла глазами Лизы", – подписал фото шоумен. 

"Глаз не оторвать. Какая красивая у вас девочка", – оценили фото поклонники.

"Огонь малая", – прокомментировали снимок фолловеры.

Контекст:

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году. В 2017-м обвенчались. Дети пары – Лиза и Гарри двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. У Пугачевой от прошлых отношений есть 50-летняя дочь – певица Кристина Орбакайте.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он с Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, семья
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