Российского юмориста Галкина исключили из черного списка Минкульта Украины

Галкин был внесен Минкультом по представлению СБУ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в ноябре 2021 года. В СБУ тогда поясняли, что есть "достаточные данные про его деятельность в ущерб Украине, в частности, направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором".

Примеров в СБУ не привели, но в июне 2014 года, вскоре после аннексии, Галкин приезжал в оккупированный Крым и участвовал в составе жюри музыкального конкурса "Пять звезд", приуроченного к празднованию Дня России. По информации центра "Миротворец", Галкин также посещал Крым в августе 2015 года.

Согласно данным сайта Минкульта, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно, не указано), фамилия Галкина из него исчезла.

Таким образом, на данный момент количество фамилий в этом перечне сократилось с 210 до 209 (и 208 человек – рэпер Morgenshtern внесен в список под обеими своими фамилиями).