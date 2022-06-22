ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Российского юмориста Галкина исключили из черного списка Минкульта Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Галкин на протяжении последних месяцев заявлял о поддержке Украины и осуждал нападение РФ
Галкин на протяжении последних месяцев заявлял о поддержке Украины и осуждал нападение РФ
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин исключен из перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства культуры и информационной политики.

Галкин был внесен Минкультом по представлению СБУ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, в ноябре 2021 года. В СБУ тогда поясняли, что есть "достаточные данные про его деятельность в ущерб Украине, в частности, направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства, поддержку временной оккупации части Украины страной-агрессором".

Примеров в СБУ не привели, но в июне 2014 года, вскоре после аннексии, Галкин приезжал в оккупированный Крым и участвовал в составе жюри музыкального конкурса "Пять звезд", приуроченного к празднованию Дня России. По информации центра "Миротворец", Галкин также посещал Крым в августе 2015 года.

Согласно данным сайта Минкульта, последние изменения в перечень были внесены 21 июня 2022 года (какие именно, не указано), фамилия Галкина из него исчезла.

Таким образом, на данный момент количество фамилий в этом перечне сократилось с 210 до 209 (и 208 человек – рэпер Morgenshtern внесен в список под обеими своими фамилиями).

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Галкин осудил нападение России. После этого в РФ началась травля артиста. Вскоре стало известно, что он вместе с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми уехал из России в Израиль.

Галкин в апреле признался, что вынужден был вместе с семьей покинуть РФ, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества.

На протяжении последних месяцев Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам.

Теги: СБУ, Минкульт, черный список, Максим Галкин, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (635371)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (314443)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184030)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147438)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145711)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96153)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95328)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91123)
 
 
 
 