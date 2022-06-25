Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию

Жена Виталия Кличко отметила, что из-за войны многие украинцы бежали в Германию и сейчас нуждаются в помощи.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. Родители Натальи Кличко в разводе. До войны ее старшая сестра Любовь жила в Броварах.

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

После нападения РФ на Украину Наталья Кличко выступила в поддержку украинцев.