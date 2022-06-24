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25 июня, 2022
 
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"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак

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По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с Ани Лорак, чтобы понять, почему она избегает публично выразить свою позицию
По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с Ани Лорак, чтобы понять, почему она избегает публично выразить свою позицию
Фото: slavademin_official / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин в интервью программе "Зірковий шлях", которая 23 июня вышла на канале "Украина", заявил, что был свидетелем, как замалчивающая сейчас войну РФ против Украины Ани Лорак реагировала на то, что ее "травили" за концерты в РФ после 2014 года.

По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с певицей, чтобы понять, почему она уже во второй раз избегает публично выразить свою позицию.

"Когда Ани Лорак травили впервые, она сидела в ресторане у своего [бывшего] мужа в Киеве на Саксаганского и плакала от несправедливости, как она считала, потому что большинство там выступает, и их не травят, а именно ее травят. И уже тогда я ей говорил, что не надо отмалчиваться, а нужно озвучить свою точку зрения по этому поводу",  заявил Демин. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.

2 марта певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.

Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.

22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.

Теги: Ани Лорак, война России против Украины, певица, Слава Демин
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