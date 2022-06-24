  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак

По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с певицей, чтобы понять, почему она уже во второй раз избегает публично выразить свою позицию.
"Когда Ани Лорак травили впервые, она сидела в ресторане у своего [бывшего] мужа в Киеве на Саксаганского и плакала от несправедливости, как она считала, потому что большинство там выступает, и их не травят, а именно ее травят. И уже тогда я ей говорил, что не надо отмалчиваться, а нужно озвучить свою точку зрения по этому поводу", – заявил Демин.
После 2014 года Ани Лорак жила и работала в РФ.
2 марта певица заявила, что "в Украине идет убийственная и разрушительная война", и призвала ее остановить. Она не указала, кому конкретно адресован ее призыв, а также то, что страна-агрессор РФ напала на Украину. Сейчас ее страница в Instagram удалена.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Ани Лорак.
Певица также внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание агрессии путинского режима.
22 марта исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение изъять с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду певицы.