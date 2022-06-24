  "Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак

По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с Ани Лорак, чтобы понять, почему она избегает публично выразить свою позицию Фото: slavademin_official / Instagram

По словам Демина, он хотел бы записать сейчас интервью с певицей, чтобы понять, почему она уже во второй раз избегает публично выразить свою позицию.

"Когда Ани Лорак травили впервые, она сидела в ресторане у своего [бывшего] мужа в Киеве на Саксаганского и плакала от несправедливости, как она считала, потому что большинство там выступает, и их не травят, а именно ее травят. И уже тогда я ей говорил, что не надо отмалчиваться, а нужно озвучить свою точку зрения по этому поводу", – заявил Демин.



ВИДЕО