"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты

В сети удивлены участившимися смертями российских артистов, которым не было и 50 лет. Пользователи публично обсуждают причины смерти певцов, выдвигая свои версии.

"Умершему Пьеру Нарциссу было 45. Шатунову – 48. Эти люди, с хорошим достатком, доступу к качественной медицине, питанию, не дожили до официальной пенсии 20 лет. Статистика мужских смертей в РФ 30–50 лет последние годы растет, как снежный ком. В России теперь не живут, а выживают", – написал в Twitter пользователь с ником Robert B.

Умершему Пьеру Нарциссу было 45. Шатунову - 48. Эти люди, с хорошим достатком, доступу к качественной медицине, питанию, не дожили до официальной пенсии 20 лет. Статистика мужских смертей в РФ 30-50 лет последние годы, растет как снежный ком. В России теперь не живут, а выживают. — Robert B (@RobertBik) June 23, 2022

"Нарцисс, Шатунов... В России так певцов не останется", – заметили в сети.

Нарцисс, Шатунов... В России так певцов не останется. — Астероид, который не прилетел (@Asteroidblizko) June 23, 2022

"То есть люди реально сочувствуют Шатунову и выражают сожаление по этому поводу? Ну он как бы русня, и лучше они бы сочувствовали себе, что до сих пор не поняли, что хорошая русня – мертвая русня", – отреагировали в Twitter украинские пользователи.

Тобто люди реально співчувають Шатунову і висловлюють жаль на цей рахунок? *

Ну він якби росня, і краще вони б собі поспівчували, що досі не зрозуміли, що хороша росня-мертва росня. — Lost in minds * (@lost_in__minds) June 23, 2022

"Моя мать всю жизнь была дикой фанаткой Шатунова, сейчас звоню сказать, что он умер, а она помолчала, подумала и издала: "Ну и слава богу, меньше русни стало", – написала в Twitter пользователь Уляна.

моя мати все життя була дикою фанаткою юрі шатунова, зараз телефоную сказати що воно померло, а вона помовчала, подумала і видала НУ І СЛАВА БОГУ, МЕНШЕ РОСНІ СТАЛО



стеню — уляна * (@ulyamustdie) June 23, 2022

"На месте Шатунова и Пьера Нарцисса должен был быть [президент РФ Владимир] Путин", – говорится в публикации на странице пользователя с ником brokenhearted крошка #хуйвойне.

На месте Шатунова и Пьера Нарцисса должен был быть п*тин — brokenhearted крошка #хуйвойне (@imangelisha) June 23, 2022

"Чувствую себя мразью, но так громко заорала – под новостью о смерти Шатунова читаю комментарии: "Что-то много певцов умирает. Наверху явно какой-то концерт намечается", – "Ага, все на корпоратив к Жириновскому", – прокомментировали смерти российских артистов в сети.

Чувствую себя мразью, но так громко заорала. Под новостью о смерти Шатунова читаю комментарии:

- че-то много певцов умирает. Наверху явно какой-то концерт намечается

- ага, все на корпоратив к Жириновскому — Lady Mor (@LadyMorogenko) June 23, 2022

"Вчера Пьер Нарцисс помер, сегодня – Юра Шатунов. Не те умирают, ой не те", – пишут в Twitter.

Вчера Пьер Нарцисс помер, сегодня — Юра Шатунов.

Не те умирают, ой не те. — Леонард (@vadjan89) June 23, 2022

"Вчера Пьер Нарцисс умер, сегодня – Юра Шатунов. Ему было 48 лет. Что ж такое", – написала пользователь Mihali.

Вчера Пьер Нарцисс умер, сегодня Юра Шатунов…Ему было 48 лет…Что ж такое… * pic.twitter.com/L7pOXPiGG1 — Mihali (@Mihali_Mow) June 23, 2022

"Зато Газманову восьмой десяток", – посетовали в комментариях.

Зато Газманову 8й десяток — Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен * (@ProstoBaron) June 23, 2022

"Вчера – Пьер, сегодня – Шатунов. Кто завтра? Господь решил попсу послушать", – прокомментировали обсуждаемые в сети новости на странице с названием ✖✖✖✖ в Twiiter.