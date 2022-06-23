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24 июня, 2022
 
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"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты

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Шатунов умер в 48 лет
Шатунов умер в 48 лет
Фото: yuriy_shatunov / Instagram

23 июня стало известно о смерти солиста советской и российской группы "Ласковый май", 48-летнего Юрия Шатунова, который скончался в карете скорой помощи от обширного инфаркта. За день до этого российские СМИ сообщили о смерти 45-летнего российского певца Пьера Нарцисса, который провел последние минуты жизни в реанимации, находясь в медикаментозном сне.

В сети удивлены участившимися смертями российских артистов, которым не было и 50 лет. Пользователи публично обсуждают причины смерти певцов, выдвигая свои версии.

"Умершему Пьеру Нарциссу было 45. Шатунову  48. Эти люди, с хорошим достатком, доступу к качественной медицине, питанию, не дожили до официальной пенсии 20 лет. Статистика мужских смертей в РФ 30–50 лет последние годы растет, как снежный ком. В России теперь не живут, а выживают", – написал в Twitter пользователь с ником Robert B.

"Нарцисс, Шатунов... В России так певцов не останется", – заметили в сети.

"То есть люди реально сочувствуют Шатунову и выражают сожаление по этому поводу? Ну он как бы русня, и лучше они бы сочувствовали себе, что до сих пор не поняли, что хорошая русня – мертвая русня",  – отреагировали в Twitter украинские пользователи. 

"Моя мать всю жизнь была дикой фанаткой Шатунова, сейчас звоню сказать, что он умер, а она помолчала, подумала и издала: "Ну и слава богу, меньше русни стало", – написала в Twitter пользователь Уляна. 

"На месте Шатунова и Пьера Нарцисса должен был быть [президент РФ Владимир] Путин", – говорится в публикации на странице пользователя с ником brokenhearted крошка #хуйвойне.

"Чувствую себя мразью, но так громко заорала – под новостью о смерти Шатунова читаю комментарии: "Что-то много певцов умирает. Наверху явно какой-то концерт намечается", – "Ага, все на корпоратив к Жириновскому", – прокомментировали смерти российских артистов в сети. 

"Вчера Пьер Нарцисс помер, сегодня  Юра Шатунов. Не те умирают, ой не те", – пишут в Twitter.

"Вчера Пьер Нарцисс умер, сегодня – Юра Шатунов. Ему было 48 лет. Что ж такое", – написала пользователь Mihali.

"Зато Газманову восьмой десяток", – посетовали в комментариях. 

"Вчера – Пьер, сегодня – Шатунов. Кто завтра? Господь решил попсу послушать", – прокомментировали обсуждаемые в сети новости на странице с названием  ✖✖✖✖ в Twiiter.

Теги: Twitter, концерт, Пьер Нарцисс, Юрий Шатунов
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