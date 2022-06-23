"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты

В сети удивлены участившимися смертями российских артистов, которым не было и 50 лет. Пользователи публично обсуждают причины смерти певцов, выдвигая свои версии.
"Умершему Пьеру Нарциссу было 45. Шатунову – 48. Эти люди, с хорошим достатком, доступу к качественной медицине, питанию, не дожили до официальной пенсии 20 лет. Статистика мужских смертей в РФ 30–50 лет последние годы растет, как снежный ком. В России теперь не живут, а выживают", – написал в Twitter пользователь с ником Robert B.
Умершему Пьеру Нарциссу было 45. Шатунову - 48. Эти люди, с хорошим достатком, доступу к качественной медицине, питанию, не дожили до официальной пенсии 20 лет. Статистика мужских смертей в РФ 30-50 лет последние годы, растет как снежный ком. В России теперь не живут, а выживают.— Robert B (@RobertBik) June 23, 2022
"Нарцисс, Шатунов... В России так певцов не останется", – заметили в сети.
Нарцисс, Шатунов... В России так певцов не останется.— Астероид, который не прилетел (@Asteroidblizko) June 23, 2022
"То есть люди реально сочувствуют Шатунову и выражают сожаление по этому поводу? Ну он как бы русня, и лучше они бы сочувствовали себе, что до сих пор не поняли, что хорошая русня – мертвая русня", – отреагировали в Twitter украинские пользователи.
Тобто люди реально співчувають Шатунову і висловлюють жаль на цей рахунок? *— Lost in minds * (@lost_in__minds) June 23, 2022
Ну він якби росня, і краще вони б собі поспівчували, що досі не зрозуміли, що хороша росня-мертва росня.
"Моя мать всю жизнь была дикой фанаткой Шатунова, сейчас звоню сказать, что он умер, а она помолчала, подумала и издала: "Ну и слава богу, меньше русни стало", – написала в Twitter пользователь Уляна.
моя мати все життя була дикою фанаткою юрі шатунова, зараз телефоную сказати що воно померло, а вона помовчала, подумала і видала НУ І СЛАВА БОГУ, МЕНШЕ РОСНІ СТАЛО— уляна * (@ulyamustdie) June 23, 2022
стеню
"На месте Шатунова и Пьера Нарцисса должен был быть [президент РФ Владимир] Путин", – говорится в публикации на странице пользователя с ником brokenhearted крошка #хуйвойне.
На месте Шатунова и Пьера Нарцисса должен был быть п*тин— brokenhearted крошка #хуйвойне (@imangelisha) June 23, 2022
"Чувствую себя мразью, но так громко заорала – под новостью о смерти Шатунова читаю комментарии: "Что-то много певцов умирает. Наверху явно какой-то концерт намечается", – "Ага, все на корпоратив к Жириновскому", – прокомментировали смерти российских артистов в сети.
Чувствую себя мразью, но так громко заорала. Под новостью о смерти Шатунова читаю комментарии:— Lady Mor (@LadyMorogenko) June 23, 2022
- че-то много певцов умирает. Наверху явно какой-то концерт намечается
- ага, все на корпоратив к Жириновскому
"Вчера Пьер Нарцисс помер, сегодня – Юра Шатунов. Не те умирают, ой не те", – пишут в Twitter.
Вчера Пьер Нарцисс помер, сегодня — Юра Шатунов.— Леонард (@vadjan89) June 23, 2022
Не те умирают, ой не те.
"Вчера Пьер Нарцисс умер, сегодня – Юра Шатунов. Ему было 48 лет. Что ж такое", – написала пользователь Mihali.
Вчера Пьер Нарцисс умер, сегодня Юра Шатунов…Ему было 48 лет…Что ж такое… * pic.twitter.com/L7pOXPiGG1— Mihali (@Mihali_Mow) June 23, 2022
"Зато Газманову восьмой десяток", – посетовали в комментариях.
Зато Газманову 8й десяток— Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен * (@ProstoBaron) June 23, 2022
"Вчера – Пьер, сегодня – Шатунов. Кто завтра? Господь решил попсу послушать", – прокомментировали обсуждаемые в сети новости на странице с названием ✖✖✖✖ в Twiiter.
Вчера Пьер, сегодня Шатунов кто завтра? F— * (@amaslow11) June 23, 2022
Господь решил попсу послушать. * pic.twitter.com/tUNVThF4Xp