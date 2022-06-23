Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей

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Невзоров: Как же они боятся
Невзоров: Как же они боятся
Фото: nevzorovofficial / Instagram

22 июня на YouTube-канале российского коллектива "Ленинград" был опубликован клип на песню в исполнении российского музыканта, лидера этой группы Сергея Шнурова, посвященную публицисту Александру Невзорову.

В песне замалчивающий войну Шнуров, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту.

"Нужно убежать из Рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да", – поет Шнуров. И добавляет: "Был бы наш режим попроще, взяли бы в Comedy Club".

Обращаясь к Невозрову, Шнуров называет телеведущего "Не Зорро", а в конце песни с российским акцентом припевает: "Підманули, підвели". 

Клип о Невзорове снят в парке, а сам Шнуров появляется в кадре, прикрыв часть лица черной маской.

ВИДЕО
Видео: Ленинград / YouTube

"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровские сред", что идут на такие бешеные траты. (Сережа – дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", – отреагировал на творчество Шнурова Невзоров в своем Telegram-канале.


Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Шнуров находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".

Теги: Александр Невзоров, Сергей Шнуров, война России против Украины
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