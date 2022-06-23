Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей

Невзоров: Как же они боятся Фото: nevzorovofficial / Instagram

В песне замалчивающий войну Шнуров, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту.

"Нужно убежать из Рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да", – поет Шнуров. И добавляет: "Был бы наш режим попроще, взяли бы в Comedy Club".

Обращаясь к Невозрову, Шнуров называет телеведущего "Не Зорро", а в конце песни с российским акцентом припевает: "Підманули, підвели".

Клип о Невзорове снят в парке, а сам Шнуров появляется в кадре, прикрыв часть лица черной маской.

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Видео: Ленинград / YouTube

"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровские сред", что идут на такие бешеные траты. (Сережа – дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", – отреагировал на творчество Шнурова Невзоров в своем Telegram-канале.



