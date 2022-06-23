Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей

В песне замалчивающий войну Шнуров, используя нарративы российской пропаганды, высказал якобы свое отношение к осудившему войну РФ против Украины публицисту.
"Нужно убежать из Рашки для начала хоть куда, чтобы шутки про какашки сочинять свободно, да", – поет Шнуров. И добавляет: "Был бы наш режим попроще, взяли бы в Comedy Club".
Обращаясь к Невозрову, Шнуров называет телеведущего "Не Зорро", а в конце песни с российским акцентом припевает: "Підманули, підвели".
Клип о Невзорове снят в парке, а сам Шнуров появляется в кадре, прикрыв часть лица черной маской.
"Послушал песню Шнурова о себе. Это, конечно, орден. Как же они боятся маленького "Наповала", крошечных "Невзоровские сред", что идут на такие бешеные траты. (Сережа – дорогое удовольствие). Непосредственно о нем ничего сказать не могу. Я никогда не мочусь на могилы друзей", – отреагировал на творчество Шнурова Невзоров в своем Telegram-канале.
Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.
Шнуров находится в базе сайта "Миротворец" за "участие в мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма".