"Меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – им все позволено". Шнуров объяснил, зачем написал скандальную песню о Собчак

"Все выговорились? Успокоились? Теперь я объясняю, зачем сделал этот клип. Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полета. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им все позволено. И вот, пользуясь ее же "журналистскими" приемами, я ей показал ее саму. Ее же оружие, ее метод. В гротескном фокусе оказалось ее подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна", – написал он.

Артист назвал реакцию Собчак на его трек "интеллигентным хамством".

"Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад", – подытожил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @shnurovs