Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2022
 
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"На самом деле ребенок у Собчак мой". Чичваркин отреагировал на заявление Шнурова, что сын у телеведущей не от Виторгана

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Чичваркин: И надо признать, схожесть с Капковым налицо
Чичваркин: И надо признать, схожесть с Капковым налицо
Фото: tot_samy_chichvarkin / Instagram

Проживающий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин 3 февраля на своей странице в Instagram опубликовал фото, на котором его годовалая дочь Алиса сидит на руках у российской телеведущей Ксении Собчак.

"На самом деле ребенок у Собчак мой, только это не сын, а дочь. И надо признать, схожесть с Капковым налицо", – подписал фото 47-летний бизнесмен, таким образом реагируя на премьеру песни "Шмарофон" российского музыканта, экс-лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, в тексте которой есть строчка о том, что муж телеведущей – российский актер Максим Виторган "нянчит" не своего сына.

К подписи к публикации Чичваркин добавил хештег "Алисабалерина 2016".

"Собчачваркин", – прокомментировал снимок mikhail_travulka, объединив вместе фамилии Собчак и Чичваркин.

Контекст:

1 февраля на YouTube-канале Leningrad Shnurov состоялась премьера песни "Шмарафон" в исполнении певицы Зои, которая является новым проектом Шнурова. В композиции есть такие строчки: "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган". Вероятно, автор текста Шнуров имел в виду российского политика Сергея Капкова, с которым у Собчак в 2010 году был роман, и ее бывшего мужа Виторгана, в браке с которым она родила сына Платона.

Чичваркин родился 10 сентября 1974 году в Санкт-Петербурге (РФ). В Великобритании он занимается бизнесом – у бизнесмена есть винный магазин Hedonism Wines в Лондоне. В 2018 году в лондонском районе Mayfair он открыл ресторан Hide.

С 2010 года Чичваркин состоит в отношениях с британским предпринимателем, ресторатором и дизайнером российского происхождения Татьяной Фокиной. Посты о гражданской жене в соцсетях он обозначает хештегом "моя боевая подруга". В 2015 году у пары родилась дочь Алиса.

Теги: Евгений Чичваркин, дети, ребенок, ресторатор, хештег, соцсеть, бизнесмен
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