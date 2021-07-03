"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020

"Сегодня будет непросто победить, но дорогу осилит злое… Ну, в общем, очень упрямый. Буду поддерживать. Так хочется пройтись вечером с собакой в футболке победителя мимо опечаленных горожан, а билеты на полуфинал (на "Уэмбли") уже есть! Дух в помощь!" – написал он.
Свой пост российский бизнесмен сопроводил собственным фото, на котором он одет в футболку украинской сборной.
Вечером, 3 июля, на стадионе "Олимпико" в Риме украинская сборная сыграет с Англией в четвертьфинале чемпионата Европы. "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нынешний чемпионат стал первым для Украины, в котором национальная сборная вышла в плей-офф.
В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.
Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу.
В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.
В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.