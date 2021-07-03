"Буду поддерживать". Российский бизнесмен Чичваркин в форме украинской сборной поддержал Украину на Евро 2020

"Сегодня будет непросто победить, но дорогу осилит злое… Ну, в общем, очень упрямый. Буду поддерживать. Так хочется пройтись вечером с собакой в футболке победителя мимо опечаленных горожан, а билеты на полуфинал (на "Уэмбли") уже есть! Дух в помощь!" – написал он.

Свой пост российский бизнесмен сопроводил собственным фото, на котором он одет в футболку украинской сборной.