Италия обыграла Бельгию в четвертьфинале Евро 2020

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Италии. Все три гола были забиты в первом тайме: Николо Барелла открыл счет на 31-й минуте, Лоренцо Инсинье на 44-й минуте удвоил преимущество; а на 45+2-й минуте Ромелу Лукаку сократил отрыв, реализовав пенальти.

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Обзор лучших моментов первого тайма матча Бельгия – Италия. Видео: footballua.tv

Во втором тайме обе команды создали множество опасных моментов, но реализовать их не смогли.