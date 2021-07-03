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Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Англии в четвертьфинале Евро 2020

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Сборная Украины сыграет против команды Англии в желтом комплекте формы
Сборная Украины сыграет против команды Англии в желтом комплекте формы
Фото: EPA

В 1/4 финала Евро 2020 сборная Украины по футболу сыграет против команды Англии в желтом комплекте формы. Такое решение было принято на совещании с участием представителей двух команд и официальных лиц матча, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) 3 июля.

В свою очередь, англичане сыграют против Украины в белом, добавили в УАФ.

Отмечается, что утром в субботу сборная Украины провела 45-минутную тренировку на одном из полей Центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Поединок между Англией и Украиной – восьмой в истории противостояния двух команд, подчеркнули в УАФ. Сборная Украины лишь однажды праздновала победу – в отборочном поединке к чемпионату мира 2010 года, четыре матча закончились победой Англии, еще две игры завершились вничью.

В семи матчах "сине-желтые" забили только три мяча, один из них – в активе нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Инфографика: uaf.ua
Инфографика: uaf.ua

Поединок между Украиной и Англией состоится сегодня в Риме. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Теги: футбол, Андрей Шевченко, УЕФА, сборная Украины, Евро 2020, плей-офф, сборная Англии, чемпионат Европы, УАФ
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