Стало известно, в какой форме сыграют сборные Украины и Англии в четвертьфинале Евро 2020

Сборная Украины сыграет против команды Англии в желтом комплекте формы Фото: EPA

В свою очередь, англичане сыграют против Украины в белом, добавили в УАФ.

Отмечается, что утром в субботу сборная Украины провела 45-минутную тренировку на одном из полей Центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Поединок между Англией и Украиной – восьмой в истории противостояния двух команд, подчеркнули в УАФ. Сборная Украины лишь однажды праздновала победу – в отборочном поединке к чемпионату мира 2010 года, четыре матча закончились победой Англии, еще две игры завершились вничью.

В семи матчах "сине-желтые" забили только три мяча, один из них – в активе нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Инфографика: uaf.ua

Поединок между Украиной и Англией состоится сегодня в Риме. Матч на стадионе "Олимпико" начнется в 22.00, сообщается на сайте УЕФА.