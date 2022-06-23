"Конкретно свистит фляга", "Пытаться тянуть из него человека – слишком амбициозно". В сети отреагировали на решение Бардаша уехать в РФ

"Как ни тянули мы из Бардаша человека, тупой малоросс внутри него победил. С одной стороны, жалко. С другой – х...й с ним", – написал в Twitter украинский журналист Сергей Иванов.

Як не тягнули ми з Бардаша людину, тупий малорос всередині нього переміг. З одного боку, шкода. З іншого - хуй з ним. — Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) June 18, 2022

"Погуглил, кто такой Бардаш. Пытаться тянуть из него человека – мягко говоря, слишком амбициозно", – прокомментировал новость на своей странице в Twitter пользователь с ником ContagiOZZY.

Погуглив, хто такий Бардаш. Пробувати тягнути з нього людину, м'яко кажучи, надто амбіційно. — ContagiOZZY (@ContagiOzzy) June 19, 2022

"Я вам все эти годы говорю, что Бардаш – долбо...б, а вы меня в чем-то еще переубедить пытались. Ну блин", – говорится в твите на странице "русня має виздихати".

Я вам всі ці роки кажу що Бардаш довбойоб, а ви мене у чомусь ще переконувать намагались) ну блін — русня має виздихати (@Yarikwowboy) June 18, 2022

"Путин просыпается после комы: "Ну как там, п...зданул Бардаш какую-то хуйню?" – анекдотом отреагировали на пророссийскую позицию Бардаша в сети.

путін прокидається після коми:

— ну как там, пизданул Бардаш какую-то хуйню? — Тимчіно морено (@Abscurat) June 16, 2022

"У Бардаша конкретно свистит фляга на фоне войны. Топить за русских фашистов в 2022 году, когда черное стало черным, а белое – белым, может только тупой ...блан", – написали в сети.

У Бардаша конкретно свистить фляга на фоні війни. Топити за руськіх фашистів у 2022 році, коли чорне стало чорним, а біле білим, може лише тупий єблан. — entropy pool (@ki_ry_sha) June 18, 2022