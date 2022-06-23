Бульвар Шоубиз
 
24 июня, 2022
 
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"Конкретно свистит фляга", "Пытаться тянуть из него человека – слишком амбициозно". В сети отреагировали на решение Бардаша уехать в РФ

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Бардаш до войны переехал в Грузию
Бардаш до войны переехал в Грузию
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

22 июня фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин заявил, что продюсер коллектива Юрий Бардаш намерен переехать в страну-агрессор Россию. Пользователи соцсетей раскритиковали позицию шоумена.

"Как ни тянули мы из Бардаша человека, тупой малоросс внутри него победил. С одной стороны, жалко. С другой – х...й с ним", – написал в Twitter украинский журналист Сергей Иванов. 

"Погуглил, кто такой Бардаш. Пытаться тянуть из него человека – мягко говоря, слишком амбициозно", – прокомментировал новость на своей странице в Twitter пользователь с ником ContagiOZZY. 

"Я вам все эти годы говорю, что Бардаш – долбо...б, а вы меня в чем-то еще переубедить пытались. Ну блин", – говорится в твите на странице "русня має виздихати".

"Путин просыпается после комы: "Ну как там, п...зданул Бардаш какую-то хуйню?" – анекдотом отреагировали на пророссийскую позицию Бардаша в сети.

"У Бардаша конкретно свистит фляга на фоне войны. Топить за русских фашистов в 2022 году, когда черное стало черным, а белое – белым, может только тупой ...блан", – написали в сети.

Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня 2022 года певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.

В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.

Теги: Twitter, Сергей Иванов, соцсети, война России против Украины, Юрий Бардаш
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