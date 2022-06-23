"Конкретно свистит фляга", "Пытаться тянуть из него человека – слишком амбициозно". В сети отреагировали на решение Бардаша уехать в РФ

"Как ни тянули мы из Бардаша человека, тупой малоросс внутри него победил. С одной стороны, жалко. С другой – х...й с ним", – написал в Twitter украинский журналист Сергей Иванов.
Як не тягнули ми з Бардаша людину, тупий малорос всередині нього переміг. З одного боку, шкода. З іншого - хуй з ним.— Sergii Ivanov (@applecrysis_ua) June 18, 2022
"Погуглил, кто такой Бардаш. Пытаться тянуть из него человека – мягко говоря, слишком амбициозно", – прокомментировал новость на своей странице в Twitter пользователь с ником ContagiOZZY.
Погуглив, хто такий Бардаш. Пробувати тягнути з нього людину, м'яко кажучи, надто амбіційно.— ContagiOZZY (@ContagiOzzy) June 19, 2022
"Я вам все эти годы говорю, что Бардаш – долбо...б, а вы меня в чем-то еще переубедить пытались. Ну блин", – говорится в твите на странице "русня має виздихати".
Я вам всі ці роки кажу що Бардаш довбойоб, а ви мене у чомусь ще переконувать намагались) ну блін— русня має виздихати (@Yarikwowboy) June 18, 2022
"Путин просыпается после комы: "Ну как там, п...зданул Бардаш какую-то хуйню?" – анекдотом отреагировали на пророссийскую позицию Бардаша в сети.
путін прокидається після коми:— Тимчіно морено (@Abscurat) June 16, 2022
— ну как там, пизданул Бардаш какую-то хуйню?
"У Бардаша конкретно свистит фляга на фоне войны. Топить за русских фашистов в 2022 году, когда черное стало черным, а белое – белым, может только тупой ...блан", – написали в сети.
У Бардаша конкретно свистить фляга на фоні війни. Топити за руськіх фашистів у 2022 році, коли чорне стало чорним, а біле білим, може лише тупий єблан.— entropy pool (@ki_ry_sha) June 18, 2022
Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.
В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня 2022 года певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.