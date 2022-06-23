Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем

"Мы 23 февраля много чего думали, и в компании в том числе, а потом поняли, что лучше даже не думать о будущем", – сказал он.
Уржумцев, жена которого развивает в Украине собственный бренд женской одежды, заявил, что к осени его магазины в РФ, торгующие одеждой, будут заполнены товаром и "все будет нормально".
Муж Мейхер в интервью называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мейхер вышла замуж за Уржумцева в 2014 году. Офис компании Melon Fashion Group расположен в Санкт-Петербурге. Компания развивает бренды Zarina, Love Republic, Befree и Sela.
Мейхер в Украине развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.
После нападения РФ артистка выступила в поддержку Украины и занимается волонтерской деятельностью. Отношения с мужем, который живет и работает в РФ, Мейхер не комментирует.