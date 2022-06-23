Муж Мейхер, российский бизнесмен Уржумцев: Мы 23 февраля много чего думали, потом поняли, что лучше не думать о будущем

Мейхер вышла замуж за Уржумцева в 2014 году Скриншот: Звёздные пары☆Famous couples / YouTube

"Мы 23 февраля много чего думали, и в компании в том числе, а потом поняли, что лучше даже не думать о будущем", – сказал он.

Уржумцев, жена которого развивает в Украине собственный бренд женской одежды, заявил, что к осени его магазины в РФ, торгующие одеждой, будут заполнены товаром и "все будет нормально".

Муж Мейхер в интервью называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии.

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Видео: Сделано — предприимчивый подкаст / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)