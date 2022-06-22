"Меня обрабатывали, чтобы эти программы выходили уже после войны". Данилко рассказал, сколько ему предлагали за съемки в российских шоу

Данилко: Мне мама столько за всю жизнь не звонила, сколько они. И такая была бестактная форма общения Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Данилко, теперь он понимает, что шоу с его участием должны были выйти в эфир уже после нападения РФ на Украину.

"Это были настойчивые звонки. Где-то конец лета, август месяц: "Андрей, здравствуйте, это "Первый канал", боже мой, куда вы пропали?" Я говорю: "Вы с ума сошли? Я же у вас там запрещен, на "Первом канале", – рассказал артист. – И предлагали сумасшедшие деньги. За программу 3 млн руб. Давили звонками – выбирайте любую страну, мы поедем, снимем большое интервью".

Данилко заявил, что в тот же период времени ему также звонили с российского пропагандистского канала НТВ.

"Мне мама столько за всю жизнь не звонила, сколько они. И такая была бестактная форма общения, что им присуще: "Ну мы хотим вас вернуть". Да идите вы к черту, со своим НТВ вместе!" – отметил он.

Артист признался, что после того, как он отказался от сотрудничества, менеджеры каналов предложили ему самому озвучить сумму, ради которой он готов будет переехать в РФ.

"Это я потом начал понимать, что меня обрабатывали, чтобы эти программы выходили уже после начала войны, – резюмировал артист. – Меня готовили в пропагандистскую эту историю".

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Видео: Факти ICTV / YouTube

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