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24 июня, 2022
 
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"Мы еще будем отмываться от этого". Фронтмен "Коррупции" Крупин заявил, что Бардаш планирует переезд в Россию

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Бардаш вместе с семьей живет в Грузии, куда переехал до нападения РФ на Украину
Бардаш вместе с семьей живет в Грузии, куда переехал до нападения РФ на Украину
Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин 22 июня в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Islnd TV, заявил, что украинский продюсер Юрий Бардаш, являющийся продюсером этого проекта, намерен переехать в РФ.

Таким образом Крупин прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что проживающий во время войны в Грузии Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.

"[Российского] паспорта у него еще нет. Его не так легко получить. Он сейчас в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается туда перебираться", – заявил Крупин. 

"В Россию?"  уточнил у Крупина автор проекта Владимир Петров.

Крупин ответил утвердительно. 

"Мне это больно. Я ощущаю, что нас просто бросили, – прокомментировал он позицию Бардаша. – Мы еще будем отмываться от этого..." 

ВИДЕО
Видео: ISLND TV / YouTube
Контекст:

Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности. 

В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy. 

17 июня певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль". 

В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.

В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.

Теги: война России против Украины, Юрий Бардаш, Михаил Крупин
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