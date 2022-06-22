"Мы еще будем отмываться от этого". Фронтмен "Коррупции" Крупин заявил, что Бардаш планирует переезд в Россию

Таким образом Крупин прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что проживающий во время войны в Грузии Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.
"[Российского] паспорта у него еще нет. Его не так легко получить. Он сейчас в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается туда перебираться", – заявил Крупин.
"В Россию?" – уточнил у Крупина автор проекта Владимир Петров.
Крупин ответил утвердительно.
"Мне это больно. Я ощущаю, что нас просто бросили, – прокомментировал он позицию Бардаша. – Мы еще будем отмываться от этого..."
Бардаш родился в 1983 году в Коммунарске Ворошиловградской области (сейчас – Алчевск Луганской области). Окончил профессиональное училище (специальность – "токарь"). В начале 2000-х переехал в Киев. Некоторое время танцевал брейк-данс на Майдане Незалежности.
В 2007 году основал собственный лейбл Kruzheva Music. Был продюсером групп Quest Pistols, "Нервы", "Грибы". До войны заниался развитием своего проекта Youra, продюсировал группу "Коррупция" и музыканта Wellboy.
17 июня певец Wellboy спустя год после презентации первой песни заявил, что прекращает работать с Бардашем. Он не стал называть причин разрыва, но отметил, что ему "Бардаша жаль".
В тот же день сопродюсер певца Евгений Триплов поставил Бардашу ультиматум – либо тот "открыто поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта Wellboy". Бардаш пока не комментировал эти заявления.
В июне 2022 года в интервью передаче "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина", Wellboy рассказывал, что Бардаш еще до войны уехал в Грузию вместе с семьей и пока не планирует возвращаться.