"Мы еще будем отмываться от этого". Фронтмен "Коррупции" Крупин заявил, что Бардаш планирует переезд в Россию

Бардаш вместе с семьей живет в Грузии, куда переехал до нападения РФ на Украину Фото: Юрий Бардаш / Facebook

Таким образом Крупин прокомментировал заявление украинского журналиста Василия Кручака, который на своей странице в Facebook сообщил, что проживающий во время войны в Грузии Бардаш получил российское гражданство. Сейчас эта публикация недоступна, но о ней говорится на сайте НВ.

"[Российского] паспорта у него еще нет. Его не так легко получить. Он сейчас в Грузии. Но, как я понял, он действительно собирается туда перебираться", – заявил Крупин.

"В Россию?" – уточнил у Крупина автор проекта Владимир Петров.

Крупин ответил утвердительно.

"Мне это больно. Я ощущаю, что нас просто бросили, – прокомментировал он позицию Бардаша. – Мы еще будем отмываться от этого..."

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Видео: ISLND TV / YouTube