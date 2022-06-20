Ермак: Невзоров полезен для Украины

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua, которое вышло 20 июня.
"Я не знаю, закончены ли все процедуры. Там же много процедур для того, чтобы человек стал гражданином. Процедуры продолжаются", – сказал Ермак в ответ на вопрос журналистов, является ли Невзоров гражданином Украины.
Глава ОП заявил, что поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе.
"Невзоров в последнее время очень раздражает нынешнюю российскую власть, потому что говорит правду о ней, о преступлениях россиян в Украине. Его голос слышат миллионы россиян, и нам важно, что он разрушает нарративы российской пропаганды. Этим он полезен Украине. Проще говоря, для нас это медийное оружие", – пояснил Ермак.
Невзоров стал первым журналистом в РФ, в отношении которого завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.
3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.
6 июня Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.