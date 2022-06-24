За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения

В комментарии к видео отмечается, что в нем зафиксированы события, происходившие за полчаса до смерти Шатунова.
В ролике видно, как двое мужчин помогают Шатунову, который находится в полубессознательном состоянии, выбраться из внедорожника и ведут его под руки по лестнице в помещение.
В публикации говорится, что мужчины являются друзьями артиста, которые доставили его в больницу в селе Растуново под Москвой, после чего Шатунова на "скорой" увезли в одну из клиник российской столицы, но он скончался по пути.
Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода она распалась.
23 июня Шатунов умер в Москве в карете скорой помощи. У него диагностировали обширный инфаркт.
У Шатунова остались жена и двое детей.