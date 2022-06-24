За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения

В комментарии к видео отмечается, что в нем зафиксированы события, происходившие за полчаса до смерти Шатунова.

В ролике видно, как двое мужчин помогают Шатунову, который находится в полубессознательном состоянии, выбраться из внедорожника и ведут его под руки по лестнице в помещение.

В публикации говорится, что мужчины являются друзьями артиста, которые доставили его в больницу в селе Растуново под Москвой, после чего Шатунова на "скорой" увезли в одну из клиник российской столицы, но он скончался по пути.