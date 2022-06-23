Кондратюк о куме Андрее Козлове: Знакомые просили помочь в эвакуации его брата из Мариуполя, который утюжили его россияне. Ни слова

Кондратюк отметил, что Козлов не стал ничего ему писать и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Известный в России ведущий, но выходец из Украины?" – уточнила журналистка о Козлове.
"Не просто из Украины, а из Мариуполя. Из Мариуполя, который утюжили много недель его россияне. Ни слова. Не знаю, цел ли дом его покойной мамы. Но точно знаю, что знакомые просили помочь в эвакуации его брата. Он был в Мариуполе, – отметил Кондратюк.
Андрей Козлов – крестный отец одного из сыновей Игоря Кондратюка.
До 1990 года Козлов преподавал в Мариупольском металлургическом институте. В том же году переехал в Москву.
Мариуполь оккупанты захватили в конце мая. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля потери личного состава российских оккупационных войск в войне против Украины достигли около 34 230 военных, сообщил Генштаб ВСУ.