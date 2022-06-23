Кондратюк о куме Андрее Козлове: Знакомые просили помочь в эвакуации его брата из Мариуполя, который утюжили его россияне. Ни слова

Кондратюк заявил, что Козлов ничего ему не написал после полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: "Что? Где? Когда?" телевизионный Клуб / Facebook

Кондратюк отметил, что Козлов не стал ничего ему писать и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Известный в России ведущий, но выходец из Украины?" – уточнила журналистка о Козлове.

"Не просто из Украины, а из Мариуполя. Из Мариуполя, который утюжили много недель его россияне. Ни слова. Не знаю, цел ли дом его покойной мамы. Но точно знаю, что знакомые просили помочь в эвакуации его брата. Он был в Мариуполе, – отметил Кондратюк.

ВИДЕО

Видео: Факти ICTV / YouTube