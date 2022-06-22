Данилко о ссоре с сестрой: Смерть мамы нас помирила

"Я всегда боялся смерти мамы. Ты понимаешь, что это неизбежно, но я думал, чтобы в этот момент я не был далеко. У меня съемки программы "Маска" [на канале "Украина"], и мне сообщают, что мама умерла. Это было 3-е число, следующий день выходной – и я смог поехать на похороны. И нас все-таки помирила, если так можно сказать, смерть мамы. Сели помянуть – и смерть мамы нас помирила", – рассказал Данилко.

В 2018 году в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Данилко рассказал, что ссора с сестрой возникла из-за того, что он тайно пытался помочь в лечении ее сына, а сестра написала заявление в полицию, обвинив Данилко в намерении "украсть ее сына на органы".

По словам артиста, он тогда даже не знал, как себя вести.

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Видео: Факти ICTV / YouTube