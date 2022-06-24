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24 июня, 2022
 
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В Москве умер солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов. Названа причина смерти 48-летнего артиста

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Шатунов умер в карете скорой помощи
Шатунов умер в карете скорой помощи
Фото: yuriy_shatunov / Instagram

Умер 48-летний солист российской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. О его смерти 23 июня в комментарии изданию "Lenta.ru" сообщил директор Аркадий Кудряшов.

По словам Кудряшова, Шатунов умер в карете скорой помощи. У него диагностировали обширный инфаркт.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству ТАСС директор артиста уточнил, что Шатунов скончался в Москве. В последние годы певец проживал в Германии. 

На странице певца в Instagram сообщается, что 19 июня у него были концерты в РФ. 

Контекст:

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась.

У Шатунова остались жена и двое детей. 

23 июня украинский пиар-менеджер Анна Салата в своем Telegram-канале со ссылкой на анонимного, но "известного организатора концертов" сообщила, что Шатунов в ответ на приглашения проживающих за границей украинцев выступить для них с концертом, отвечал, что "не собирается петь для людей, неуважающих великую Россию". 

Теги: смерть, Ласковый май, Юрий Шатунов
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