Разин: Шатунов теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май"

Экс-продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин предложил бывшему солисту коллектива Юрию Шатунову обратиться к нему лично, чтобы безвозмездно получить права на репертуар группы.

Разин: Никто из правообладателей не настроен против Шатунова Фото: razin_andrei_lm / Instagram

Экс-солист советской группы "Ласковый май" Юрий Шатунов не имеет права исполнять песни из репертуара музыкального коллектива. Об этом 18 ноября в Instagram написал Андрей Разин, экс-продюсер группы "Ласковый май".

"Девятый апелляционный суд сегодня в полном объеме отказал Юрию Шатунову в удовлетворении иска о признании незаконным регистрации прав на песни группы "Ласковый май", – сообщил Разин.

По решению суда правообладателем песен стал российский бизнесмен Руслан Филатов.

"Юрий Шатунов проиграл вчистую иск и теперь не имеет никакого права на произведения группы "Ласковый май", – говорится в публикации.

19 ноября Разин предложил Шатунову обратиться к нему, чтобы безвозмездно получить права на исполнение песен.

"Несмотря на то, что Шатунов проигрывает все суды, мы с правообладателем произведений группы "Ласковый май" еще раз предлагаем ему возможность на безвозмездной основе получить право на исполнение песен группы. Никто из правообладателей не настроен против Шатунова. В эту историю его затянул его директор [Аркадий] Кудряшов", – написал Разин.

Группа "Ласковый май" была создана в 1986 году. Ее солистом стал Юрий Шатунов. Визитной карточкой коллектива была песня "Белые розы". Шатунов покинул группу в 1991 году, начав сольную карьеру. После его ухода группа распалась. Сейчас Шатунов проживает в Германии.

В 2009 году "Ласковый май" возобновил выступления в составе из четырех человек, включая продюсера коллектива Разина.

Летом 2020 года Шатунов в судебном порядке получил право на исполнение песен из репертуара группы, но Разин оспорил решение суда.