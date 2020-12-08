Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2020
 
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"Там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. Я за него молюсь". Разин опасается, что Шатунов может умереть от коронавируса

По словам бывшего продюсера советской группы "Ласковый май" Андрея Разина, в случае заражения коронавирусом экс-солист музыкального коллектива Юрий Шатунов окажется в группе риска.

Разин беспокоится, что у Шатунова слабые легкие
Разин беспокоится, что у Шатунова слабые легкие
Фото: razin_andrei_lm / Instagram

Бывший продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин в интервью, которое 8 декабря опубликовано на сайте издания "Собеседник", выразил обеспокоенность за здоровье экс-участника группы Юрия Шатунова.

По слова Разина, артист находится в группе риска и в случае заражения коронавирусом может умереть от осложнений.

В качестве примера он привел историю еще одного солиста группы "Ласковый май" Александра Прико, который умер в сентябре 2020 года после нескольких месяцев борьбы с онкологией – в августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19, однако анализы показали отрицательный результат.

"У Шатунова очень слабые легкие. Если он, не дай бог, подхватит коронавирус, то на 100% будет аналогичное протекание болезни. Прико курил с девяти лет, а Юра Шатунов – с шести и не перестает. Поэтому там от легких, думаю, вообще ничего не осталось. В этом плане я за него молюсь", – подытожил Разин.

Он признался, что не озвучивал свои переживания Шатунову.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 8 декабря коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 67,7 млн человек, 1,54 млн умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В России количество заразившихся превысило 2,49 млн человек, из них 43,6 тыс. умерли.

Теги: Андрей Разин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Юрий Шатунов
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