Умер 46-летний бывший солист "Ласкового мая"

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико болел раком. В августе его госпитализировали с подозрениями на коронавирус, рассказала его супруга Елена.

Прико пришел в группу "Ласковый май" клавишником в 1989 году Фото: Александр Прико / Facebook

Бывший солист группы "Ласковый май" Александр Прико в возрасте 46 лет ушел из жизни. Об этом в Instagram сообщил другой бывший участник группы, певец Юрий Шатунов.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю", – заявил Шатунов.

Больше двух последних месяцев Прико боролся с онкологией, сообщила "Комсомольской правде" супруга музыканта Елена. В августе его госпитализировали в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19, однако анализы показали отрицательный результат, рассказала она.

Супруга Прико отметила, что из-за рака музыканту регулярно откачивали жидкость из легких. Точный диагноз ему не поставили. Он умер в реанимации Покровской больницы Петербурга, куда его перевели 29 сентября, так как его состояние ежедневно ухудшалось.

Группа "Ласковый май" была создана 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым и музыкантом Вячеславом Понамаревым. Наибольшую популярность получила после выхода песни "Белые розы".

Прико учился в той же школе-интернате, что и основатели коллектива Шатунов и Кузнецов. В группу он пришел клавишником в 1989 году, но вскоре покинул ее. После этого Прико стал солистом группы "Мама".

Ее солистом был 13-летний ученик интерната Юрий Шатунов. Свое существование коллектив прекратил в 1992 году, когда лидер коллектива решил начать сольную карьеру.