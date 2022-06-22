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24 июня, 2022
 
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Умер исполнитель песни "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Названа причина смерти

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Нарциссу было 45 лет
Нарциссу было 45 лет
Фото: Pierre Narcisse / Facebook

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался 21 июня в реанимации. Об этом сообщил Telegram-канал Varlamov News.

Певец скончался в реанимации, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Об этом агентству ТАСС сообщила бывшая жена певца Валерия Калачева.

Нарцисс, как рассказала она, с детства лечился от бронхиальной астмы, а в результате последнего обострения попал в больницу. По словам Калачевой, певца мучили колики, вызванные отложением солей из-за подагры. Как отметила она, соли осели на все внутренние органы исполнителя, вызвав недостаточность почек и поджелудочной железы, а сердце у него работало вполсилы из-за нервов.

Певец умер, находясь в медикаментозном сне.

Контекст:

Полное имя исполнителя – Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился в Камеруне 19 февраля 1977 года. В 1990-е годы переехал в Россию. В 2004 году певец выпустил альбом "Шоколадный заяц", в котором вышла одноименная песня.

У него осталась дочь Каролина-Кристель Калачева (2006).

Теги: Россия, смерть, певец, Пьер Нарцисс
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