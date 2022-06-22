Умер исполнитель песни "Шоколадный заяц" Пьер Нарцисс. Названа причина смерти

Певец скончался в реанимации, куда его доставили с почечной недостаточностью и проблемами с поджелудочной железой и сердцем. Об этом агентству ТАСС сообщила бывшая жена певца Валерия Калачева.

Нарцисс, как рассказала она, с детства лечился от бронхиальной астмы, а в результате последнего обострения попал в больницу. По словам Калачевой, певца мучили колики, вызванные отложением солей из-за подагры. Как отметила она, соли осели на все внутренние органы исполнителя, вызвав недостаточность почек и поджелудочной железы, а сердце у него работало вполсилы из-за нервов.

Певец умер, находясь в медикаментозном сне.