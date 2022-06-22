"Ты каждый миг делаешь нашу страну ближе к победе". Жена Притулы трогательно обратилась к мужу в день его рождения

"Сережа, дорогой! Очень хочу, чтобы все это скорее закончилось, чтобы ты, как на этом фото, мог пройтись по Крещатику с улыбкой, крепко держа всех своих детишек за руку. Знаю, как тебе непросто сейчас, но знай – даже если я не рядом, я мысленно держу твою руку! Всегда", – написала она. – Горжусь тобой каждый день, каждую минуту, потому что ты каждый миг делаешь нашу страну ближе к победе".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от katrusya_s (@kateryna_pry)