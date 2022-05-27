Бульвар Шоубиз
 
27 мая, 2022
 
Новости

"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В мае 2021 года Притула в третий раз стал отцом
В мае 2021 года Притула в третий раз стал отцом
Фото: siriy_ua/ Instagram

Жена украинского ведущего и волонтера Сергея Притулы Екатерина 26 мая разместила в Instagram серию фото, на которых запечатлена вместе с мужем и их годовалой младшей дочерью Стефанией на праздновании ее первого дня рождения.

Супруги и их дочь позируют в вышиванках.

"Доченька Стефания! Наша безграничная любовь! Вчера отпраздновали один год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше", – подписала фото супруга Притулы. 

Контекст:

Сергей и Катерина Притулы поженились в 2015 году. Кроме Стефании, которая родилась 25 мая 2021 года, у них есть общая дочь Соломия (2017). 

От предыдущих отношений с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008).

Теги: вышиванка, дети, семья, Сергей Притула
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Командир батальона "Свобода" Кузык: Мы сражаемся с деградированными ублюдками за свое будущее. Ни ООН, ни ПАСЕ за нас не сработают
Елена ПОСКАННАЯ
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Свободовец Гутнык: За два месяца Львов вырос на 300 тыс. жителей и уже перешагнул миллионный рубеж
Елена ПОСКАННАЯ
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, и заявил, что выглядит нелепо
Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, и заявил, что выглядит нелепо
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 