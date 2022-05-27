"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании

Супруги и их дочь позируют в вышиванках.

"Доченька Стефания! Наша безграничная любовь! Вчера отпраздновали один год с твоего дня рождения! Быть родителями такой невероятной девочки – это настоящее счастье! Пусть это будет первый и последний праздник не под мирным небом! И пусть папы в твоей жизни будет больше", – подписала фото супруга Притулы.

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Контекст:

Сергей и Катерина Притулы поженились в 2015 году. Кроме Стефании, которая родилась 25 мая 2021 года, у них есть общая дочь Соломия (2017).

От предыдущих отношений с Юлией Андрийчук у шоумена есть сын Дмитрий (2008).