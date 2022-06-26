  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт

Матвеева: Я хочу, чтобы все были живы Фото: Nadezhda Matveeva / Facebook

"Он говорит: "Я хочу быть на передовой с ВСУ". Он для того, чтобы зарегистрироваться в военкомате, поехал туда, где прописан, – в Кременчуг, – рассказала ведущая. – С одной стороны, я хочу, чтобы все были живы, а с другой стороны, понимаю, что все взрослые".

На уточняющий вопрос коллеги Григория Решетника, не отговаривала ли она Владислава, поскольку это ее сын, ведущая ответила отрицательно.

"Все сыновья. Это война", – заявила ведущая.

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Видео: Телеканал СТБ / YouTube