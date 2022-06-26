  Ведущая Надежда Матвеева рассказала, почему не отговаривала сына от решения пойти добровольцем на фронт

"Он говорит: "Я хочу быть на передовой с ВСУ". Он для того, чтобы зарегистрироваться в военкомате, поехал туда, где прописан, – в Кременчуг, – рассказала ведущая. – С одной стороны, я хочу, чтобы все были живы, а с другой стороны, понимаю, что все взрослые".
На уточняющий вопрос коллеги Григория Решетника, не отговаривала ли она Владислава, поскольку это ее сын, ведущая ответила отрицательно.
"Все сыновья. Это война", – заявила ведущая.
Матвеева родилась в 1968 году в Керчи. С 2012 года Матвеева – ведущая канала СТБ.
Владислав – сын ведущей от первого брака.