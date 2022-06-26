  Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте Фото: Constantine Romanchuk / Facebook

"Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам определенного поведения", – заявил Кондратюк.

Ведущий отметил, что информацию, которую озвучивает Арестович, считает для себя лишней, но подчеркнул, что мнение эксперта имеет право на существование.

"Меня вдохновляет и мотивирует вообще не это, – подытожил Конждратюк. – Я смотрю сообщения Генштаба, как меняется карта".

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Видео: Українська правда / YouTube