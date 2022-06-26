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27 июня, 2022
 
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Кондратюк: Арестович – это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам

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После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте
После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте
Фото: Constantine Romanchuk / Facebook

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк 26 июня в интервью "Украинской правде" высказал свое мнение о советнике главы Офиса президента Алексее Арестовиче.

"Арестович  это Дед Панас, который нравится не детям, а женщинам определенного поведения", – заявил Кондратюк.

Ведущий отметил, что информацию, которую озвучивает Арестович, считает для себя лишней, но подчеркнул, что мнение эксперта имеет право на существование.

"Меня вдохновляет и мотивирует вообще не это, – подытожил Конждратюк. – Я смотрю сообщения Генштаба, как меняется карта".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Дед Панас – украинский ведущий вечерней детской передачи, который рассказывал детям сказки. В образе Деда Панаса снимался актер Петр Вескляров. Он начинал передачи с фразы: "Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики й дівчатка".

Теги: Алексей Арестович, Игорь Кондратюк
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