Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео

!8 марта Иванчак показал, как собирает из кубиков Рубика портрет украинского президента Владимира Зеленского.

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"Успокаивающее для всех украинцев", – подписал ролик Иванчак.

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