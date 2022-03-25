Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Арестовича. Видео

Портрет Арестовича собрали из кубиков Рубика
Фото: Олексій Арестович / Facebook
Украинский блогер и 26-кратный рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика Александр Иванчак 24 марта в Instagram разместил ролик, в котором показал, как собирает портрет советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
"Успокаивающее для всех украинцев", – подписал ролик Иванчак.
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