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27 июня, 2022
 
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Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину

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Зеленская: Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно
Зеленская: Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена во время интервью французскому телеканалу France 5 ответила, были ли у нее мысли покинуть Украину после начала войны. Запись интервью опубликована 25 июня на YouTube-канале Офиса президента.

"Вы ни разу не думали над тем, чтобы покинуть Украину?" – спросила у жены украинского президента французская журналистка.

"Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа, – заявила супруга президента Украины. – И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что рядом. Я могу посылать свою поддержку".

По словам Зеленской, гораздо труднее смотреть на происходящее в Украине издалека.

"Гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно", – подытожила она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.

Теги: журналисты, война России против Украины, Елена Зеленская, Офис президента Украины
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