  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину

Зеленская: Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно Фото: Олена Зеленська / Facebook

"Вы ни разу не думали над тем, чтобы покинуть Украину?" – спросила у жены украинского президента французская журналистка.

"Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа, – заявила супруга президента Украины. – И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что рядом. Я могу посылать свою поддержку".

По словам Зеленской, гораздо труднее смотреть на происходящее в Украине издалека.

"Гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно", – подытожила она.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube