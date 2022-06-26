  Елена Зеленская ответила французскому телеканалу, почему не покинула Украину

"Вы ни разу не думали над тем, чтобы покинуть Украину?" – спросила у жены украинского президента французская журналистка.
"Это было мое взвешенное решение. У меня не было желания покидать Украину. У меня не было желания быть далеко от Родины и вдали от своего мужа, – заявила супруга президента Украины. – И поскольку мы даже не видимся неделями, все равно я чувствую, что рядом. Я могу посылать свою поддержку".
По словам Зеленской, гораздо труднее смотреть на происходящее в Украине издалека.
"Гораздо легче эмоционально для меня быть именно здесь. Я там, где хочу быть. И я там, где я должна быть. Мне кажется, мне от этого более спокойно", – подытожила она.
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Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.