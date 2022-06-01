Зеленская показала первые совместные фото с мужем после начала войны

Снимки были сделаны во время встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Это первые совместные фото Елены и Владимира Зеленских после нападения РФ на Украину – первые два месяца после начала войны супруги жили раздельно и общались только по телефону.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с 2003 года. У них есть двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м. Пара вместе работала в студии "Квартал 95".

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

По словам Зеленской, о том, что Россия напала на Украину, она узнала утром 24 февраля от своего мужа, проснувшись от взрывов.