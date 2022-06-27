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27 июня, 2022
 
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Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"

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Кондратюк: К моему брату приходили, вели переговоры
Кондратюк: К моему брату приходили, вели переговоры
Фото: Українська правда / YouTube

Украинский ведущий и продюсер Игорь Кондратюк 26 июня в интервью "Украинской правде" рассказал, что российские ФСБшники пытались склонить его брата, который проживал на временно оккупированной территории Херсонской области, к сотрудничеству.

"К моему брату приходили, вели переговоры. На каких-то херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками, когда он еще не выехал, и склоняли его к работе на них. Но он сказал: "Нет, я не буду", – по разным причинам, по здоровью... Короче, что он им там наплел – это на самом деле не имеет значения, потому что задача была просто не сотрудничать", – рассказывает Кондратюк.

По словам ведущего, в прошлом его брат долгое время был заместителем мэра Голой Пристани Херсонской области и депутатом районного совета. 

"Они приехали ко всем, кто был более-менее в руководстве, или работал на избирательных должностях, – рассказал Кондратюк. – Некоторых забирали. Они склоняют к коллаборации и сотрудничеству. Кто-то не выдерживает. В основном, отказывают".

Комментарий Кондратюка прозвучал на 17-й минуте видео.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

8 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя быструю оккупацию россиянами части Херсонской области, заявил, что это произошло из-за ошибок украинской стороны, в чем в будущем будет разбираться следствие.

Теги: Херсон, оккупация, война России против Украины, Игорь Кондратюк, коллаборационизм
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