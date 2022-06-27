  Кондратюк о своем брате: На херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками. Склоняли к работе на них. Но он сказал: "Я не буду"

"К моему брату приходили, вели переговоры. На каких-то херсонских номерах машина приехала с ФСБшниками, когда он еще не выехал, и склоняли его к работе на них. Но он сказал: "Нет, я не буду", – по разным причинам, по здоровью... Короче, что он им там наплел – это на самом деле не имеет значения, потому что задача была просто не сотрудничать", – рассказывает Кондратюк.

По словам ведущего, в прошлом его брат долгое время был заместителем мэра Голой Пристани Херсонской области и депутатом районного совета.

"Они приехали ко всем, кто был более-менее в руководстве, или работал на избирательных должностях, – рассказал Кондратюк. – Некоторых забирали. Они склоняют к коллаборации и сотрудничеству. Кто-то не выдерживает. В основном, отказывают".

Комментарий Кондратюка прозвучал на 17-й минуте видео.

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Видео: Українська правда / YouTube

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