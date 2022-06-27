Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю

"Если бы вы сейчас увидели Путина, что бы вы ему сказали" – спросила у певицы журналистка.
"Врага надо просто убивать – молча, без ненависти, спокойно. И наповал. И контрольный в голову, – ответила Могилевская. – Я неплохо стреляю. Думаю, я бы просто его уничтожила. И как можно больше людей рядом с ним, потому что ему на замену кто-то может прийти. Лучше гранатомет или танк, просто, чтобы уничтожить весь режим".
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Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.
Певица была дважды замужем. Первый супруг Могилевской – бизнесмен Дмитрий Чалый. Пара рассталась в 2005 году, спустя год после свадьбы. В 2006 певица вышла замуж за предпринимателя Егора Долинина. Супруги прожили в браке пять лет. В настоящее время Могилевская не афиширует личную жизнь. Детей у певицы нет.
В январе 2021 года Могилевская, отвечая на вопрос о своем отношении к усыновлению, заявила, что "когда будет готова стать матерью, найдется и ребенок".
В мае 2022 года певица сообщила, что состоит в отношениях, но не стала называть имя своего избранника.