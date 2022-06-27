Могилевская о Путине: Врага надо убивать – молча и наповал. И контрольный в голову. Я неплохо стреляю

Могилевская о Путине: Думаю, я бы просто его уничтожила Фото: Наталья Могилевская / Facebook

"Если бы вы сейчас увидели Путина, что бы вы ему сказали" – спросила у певицы журналистка.

"Врага надо просто убивать – молча, без ненависти, спокойно. И наповал. И контрольный в голову, – ответила Могилевская. – Я неплохо стреляю. Думаю, я бы просто его уничтожила. И как можно больше людей рядом с ним, потому что ему на замену кто-то может прийти. Лучше гранатомет или танк, просто, чтобы уничтожить весь режим".

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