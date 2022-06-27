  "Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой

"Что ты ему сказал?" – спросил у Тополи ведущий Слава Демин.

"Я не могу это передавать. Нас будут дети смотреть, – сказал Тополя. – Мы обсудили разные детали и нюансы, которые есть всегда. Я пытался придать бодрости, несмотря на то, что мы только что вернулись с боевого дежурства, я 30 минут как вылез из машины, мы были достаточно уставшие. Но я пробовал зарядить по-мужски, дать силы и уверенности, что все будет нормально".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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