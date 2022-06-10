  Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку

"Решение о том, что семья должна ехать именно в Америку, сразу было принято? Вы знали, что именно туда поедет твоя семья?" – спросила у артиста журналистка Катя Король.

"Скажем так, я сделал все перед войной, чтобы эта возможность была. Мы сделали визу нашей Марусе, у нее еще не было визы, Роману не нужна виза – он и так гражданин Америки. У Марка есть и у Алены есть. И у меня есть действующая виза, я могу улететь в любой момент, но я об этом не думал и не думаю, – рассказал Тополя. – Когда война началась, то решение лететь в Америку было принято не сразу. Мы ждали где-то неделю-две, пока Алена находилась в западной части Украины у нашей няни. Потом мы приняли решение, что нужно лететь в США".

По словам Тополи, его жена и дети сперва выехали в Польшу, а оттуда улетели в США.

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Видео: ЖВЛ / YouTube