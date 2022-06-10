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10 июня, 2022
 
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Тополя: Я сделал все перед войной, чтобы семья могла выехать именно в Америку

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Тополя отец троих детей
Тополя – отец троих детей
Фото: Тарас Тополя / Facebook

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 10 июня в эфире канала "1+1" заявил, что они с женой, украинской певицей Alyosha еще до войны сделали все необходимое, чтобы в случае полномасштабного вторжения России в Украину она с детьми могла переехать в США.

"Решение о том, что семья должна ехать именно в Америку, сразу было принято? Вы знали, что именно туда поедет твоя семья?"  спросила у артиста журналистка Катя Король. 

"Скажем так, я сделал все перед войной, чтобы эта возможность была. Мы сделали визу нашей Марусе, у нее еще не было визы, Роману не нужна виза – он и так гражданин Америки. У Марка есть и у Алены есть. И у меня есть действующая виза, я могу улететь в любой момент, но я об этом не думал и не думаю,  рассказал Тополя. – Когда война началась, то решение лететь в Америку было принято не сразу. Мы ждали где-то неделю-две, пока Алена находилась в западной части Украины у нашей няни. Потом мы приняли решение, что нужно лететь в США".

По словам Тополи, его жена и дети сперва выехали в Польшу, а оттуда улетели в США. 

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ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

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Alyosha (Алена Тополя) и Тополя поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Теги: США, война России против Украины, Alyosha, Тарас Тополя
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