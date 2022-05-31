Тополя признался в любви жене, которая переехала в США

"В трудные времена лучше всего держит ощущение, что тебя любят, ждут, молятся. Банальное "как ты?" работает. Констатирую. Слава ВСУ! Слава Украине!" – подписал фото Тополя.
По словам артиста, он, любит свою жену так же, как и 10 лет назад.
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15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборону. Жена артиста, украинская певица Alyosha вместе с детьми спустя две недели после нападения РФ на Украину покинула страну. По словам Тополи, они сперва жили в западной части Украины, но он настоял, чтобы они уехали в США, где живут его родители.