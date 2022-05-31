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31 мая, 2022
 
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Тополя признался в любви жене, которая переехала в США

Тополя: В трудные времена лучше всего держит ощущение, что тебя любят
Тополя: В трудные времена лучше всего держит ощущение, что тебя любят
Фото: tarastopolia / Instagram

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя 31 мая опубликовал в Instagram архивное фото, на котором запечатлен во время поцелуя со своей женой, украинской певицей Alyosha.

"В трудные времена лучше всего держит ощущение, что тебя любят, ждут, молятся. Банальное "как ты?" работает. Констатирую. Слава ВСУ! Слава Украине!" – подписал фото Тополя. 

По словам артиста, он, любит свою жену так же, как и 10 лет назад. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 февраля участники группы "Антитіла", включая Тополю, вступили в тероборонуЖена артиста, украинская певица Alyosha вместе с детьми спустя две недели после нападения РФ на Украину покинула страну. По словам Тополи, они сперва жили в западной части Украины, но он настоял, чтобы они уехали в США, где живут его родители.

Теги: война России против Украины, Alyosha, Тарас Тополя
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