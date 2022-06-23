"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях

"Мне кажется важным именно сейчас общаться с людьми, оставшимися на временно оккупированной территории. Рассказывать о наших победах и о том, что происходит в стране. И самое главное – дать понять им, что мы с ними! Что никто их не забыл! Что нет никакой "западной" и "восточной". Есть наша единственная – Украина, – призвал артист. – Друзья, давайте держаться вместе".
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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
По состоянию на 23 июня российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.