Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"

По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом Фото: Олена Зеленська / Facebook

По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом.

Зеленская сообщила немецким журналистам, что в первые дни войны в Украину вернулось порядка 200 тыс. мужчин, которые выразили желание защищать страну с оружием в руках.

Супруга президента отметила, что для украинских военных служба в армии воспринимается как честь, а "не наказание, как это было принято в советское время и до сих пор остается в России".

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