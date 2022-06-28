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29 июня, 2022
 
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Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"

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По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом
По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом
Фото: Олена Зеленська / Facebook

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена 25 июня в интервью немецкому ежедневному изданию Welt ответила на вопрос, как относится к тому, что после нападения РФ на Украину украинским мужчинам призывного возраста запрещено покидать страну.

По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом.

Зеленская сообщила немецким журналистам, что в первые дни войны в Украину вернулось порядка 200 тыс. мужчин, которые выразили желание защищать страну с оружием в руках. 

Супруга президента отметила, что для украинских военных служба в армии воспринимается как честь, а "не наказание, как это было принято в советское время и до сих пор остается в России". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, Верховная Рада продлила до 23 августа.

Теги: армия, призыв, оборона, интервью, Елена Зеленская, мужчины
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