Зеленская заявила, что украинские военные службу в армии воспринимают как честь, а не наказание, как "было и остается в России"

По словам Зеленской, Украину от российских оккупантов на передовой защищают высокомотивированные люди, считающие защиту Родины личным долгом.
Зеленская сообщила немецким журналистам, что в первые дни войны в Украину вернулось порядка 200 тыс. мужчин, которые выразили желание защищать страну с оружием в руках.
Супруга президента отметила, что для украинских военных служба в армии воспринимается как честь, а "не наказание, как это было принято в советское время и до сих пор остается в России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".
Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, Верховная Рада продлила до 23 августа.