В Минобороны сообщили, сколько планируют мобилизовать в армию украинцев

Замминистра спросили, нету ли в украинской армии дефицита кадров, много ли человек игнорируют повестки.

"Относительно мобилизации. На сегодня действует указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент для главнокомандующего [ВСУ] – сколько нужно мобилизировать граждан... Это расчет, который осуществляется Генштабом и главнокомандующим по их оборонному замыслу и планах, сколько нужно человек, чтобы осуществлять эти замыслы", – ответила Маляр.

По ее словам, вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодня мобилизация полностью прошла по плану. То есть, у нас никаких неожиданностей, срывов или какого-нибудь массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое... общество очень мотивировано", – сказала Маляр.

Ведущий уточнил у замминистра обороны Украины, может ли она озвучить цифры.

"Речь идет о большом количестве, о сотнях тысяч", – подчеркнула Маляр.

При этом она опровергла российские фейки, что в Украине планируют мобилизовать женщин.

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