В Минобороны сообщили, сколько планируют мобилизовать в армию украинцев

Замминистра спросили, нету ли в украинской армии дефицита кадров, много ли человек игнорируют повестки.
"Относительно мобилизации. На сегодня действует указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент для главнокомандующего [ВСУ] – сколько нужно мобилизировать граждан... Это расчет, который осуществляется Генштабом и главнокомандующим по их оборонному замыслу и планах, сколько нужно человек, чтобы осуществлять эти замыслы", – ответила Маляр.
По ее словам, вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.
"По состоянию на сегодня мобилизация полностью прошла по плану. То есть, у нас никаких неожиданностей, срывов или какого-нибудь массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое... общество очень мотивировано", – сказала Маляр.
Ведущий уточнил у замминистра обороны Украины, может ли она озвучить цифры.
"Речь идет о большом количестве, о сотнях тысяч", – подчеркнула Маляр.
При этом она опровергла российские фейки, что в Украине планируют мобилизовать женщин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".
Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, Верховная Рада продлила до 23 августа.