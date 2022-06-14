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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны сообщили, сколько планируют мобилизовать в армию украинцев

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Вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте, отметила замминистра обороны Украины
Вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте, отметила замминистра обороны Украины
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

В украинскую армию планируют мобилизовать сотни тысяч человек. Об этом 14 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Замминистра спросили, нету ли в украинской армии дефицита кадров, много ли человек игнорируют повестки.

"Относительно мобилизации. На сегодня действует указ президента о мобилизации, есть определенная цифра, которую устанавливает президент для главнокомандующего [ВСУ] – сколько нужно мобилизировать граждан... Это расчет, который осуществляется Генштабом и главнокомандующим по их оборонному замыслу и планах, сколько нужно человек, чтобы осуществлять эти замыслы", – ответила Маляр.

По ее словам, вопрос мобилизации напрямую зависит от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодня мобилизация полностью прошла по плану. То есть, у нас никаких неожиданностей, срывов или какого-нибудь массового уклонения нет. Сознание граждан очень высокое... общество очень мотивировано", – сказала Маляр.

Ведущий уточнил у замминистра обороны Украины, может ли она озвучить цифры.

"Речь идет о большом количестве, о сотнях тысяч", – подчеркнула Маляр.

При этом она опровергла российские фейки, что в Украине планируют мобилизовать женщин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украину сейчас защищают 700 тыс. человек, рассказывал президент страны Владимир Зеленский 21 мая. 250-тысячной армии для обороны государства с территорией, как у Украины, мало, подчеркивал он. Россия, по словам президента, в войне против Украины задействовала "все, даже резерв и "тихую" мобилизацию".

Военное положение в Украине, а вместе с ним и мобилизацию, Верховная Рада продлила до 23 августа.

Теги: Россия, Украина, мобилизация, военное положение, указ, Минобороны, Анна Маляр, украинцы, война России против Украины, президент, женщины
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