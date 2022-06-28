Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине

Зеленская подчеркнула, что на передовой с российскими оккупантами воюют украинские защитники, которые говорили и продолжают говорить на русском языке Фото: Олена Зеленська / Facebook

По словам супруги президента, циничные заявления России о намерении "защитить русский язык" в Украине сделали его непопулярным.

Зеленская также подчеркнула, что на передовой с российскими оккупантами воюют украинские защитники, которые говорили и продолжают говорить на русском языке.

Супруга Зеленского подчеркнула, что "никто не вправе диктовать им, на каком языке выражать свою любовь к родине". Она отметила, что в случае, "когда преступник хочет напасть, ему все равно, на каком языке говорит жертва".