Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине

По словам супруги президента, циничные заявления России о намерении "защитить русский язык" в Украине сделали его непопулярным.
Зеленская также подчеркнула, что на передовой с российскими оккупантами воюют украинские защитники, которые говорили и продолжают говорить на русском языке.
Супруга Зеленского подчеркнула, что "никто не вправе диктовать им, на каком языке выражать свою любовь к родине". Она отметила, что в случае, "когда преступник хочет напасть, ему все равно, на каком языке говорит жертва".
Президент Владимир Зеленский говорил во время видеообращения 26 марта, что РФ, которая вторглась в Украину 24 февраля, "сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация".
После полномасштабного вторжения России в населенных пунктах разных регионов Украины начали демонтировать памятники российским деятелям, переименовывать улицы.