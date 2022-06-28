Война, служба в ВСУ, конфликт с Тодоренко, жизнь в Москве, психопат Путин, Вакарчук. Интервью Бацман с Сергой. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Серга говорил о том, как для него началась война и почему он решил пойти защищать Родину, чем сейчас занимается в армии, о том, как попал под обстрел под Николаевом, о своих сослуживцах, о том, что бы сделал, если бы встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, о своем отношении к России после аннексии Крыма и о том, почему считает его ошибкой, о российских и украинских звездах, поддержавших или не осудивших войну, в частности, о бывшей коллеге по шоу "Орел и решка" Регине Тодоренко, о том, как ему однажды во время войны позвонил фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, а также о концертах для военнослужащих, окончании войны и о личной жизни.

"Не знаю, когда в Украине станет по-настоящему безопасно. Под боком у нас сосед с империалистическими замашками и без человеческой планки. Но Украина станет страной-дрессировщиком. Рядом с нами медведь, а мы будем его дрессировать", – сказал во время интервью музыкант.

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходит в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.

В 2019 году полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.