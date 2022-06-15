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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: От Тодоренко я не ждал, что она выскажется о войне, а Серга приятно удивил

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Бедняков: Озвучить свою позицию большая ответственность. Не каждый осмелится
Бедняков: Озвучить свою позицию – большая ответственность. Не каждый осмелится
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий и блогер, бывший ведущий проекта "Орел и решка" Андрей Бедняков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что упоминания о замалчивающей нападение РФ на Украину украинской ведущей Регине Тодоренко только способствуют ее популяризации.

По словам Беднякова, сам он от нее не ждал антивоенных высказываний, так как считает, что для того нужна смелость.

"От Тодоренко я не ожидал ничего. У меня не было никаких ожиданий, что она как-то выскажется. Поэтому я так сильно не расстроился, – заявил Бедняков. – Не хочу, чтобы мусолили эту тему. Уже все ясно и понятно, зачем лишний раз популяризировать людей, которые далеко уже не украинцы. Она достаточно долго живет в РФ, у нее там семья. Я этого не понимаю, но она, наверное, видит это иначе. Озвучить свою позицию – большая ответственность. Не каждый осмелится".

Ведущий также упомянул своего коллегу по проекту, служащего сейчас в ВСУ Николай Сергу. 

"Удивил меня приятно Коля Серга, хотя я знал, что он патриот", – сказал Бедняков. 

Украинскую ведущую и волонтера Лесю Никитюк он назвал "щирой українкой з Хмельницького", отметив, что ее проукраинская позиция "не удивительна". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бедняков вел шоу "Орел и решка" с 2011-го по 2013 год. Передача тогда выходила на украинском канале "Интер". 

Его соведущей сперва была строящая сейчас карьеру в РФ Жанна Бадоева, затем ее заменила Никитюк, а после ее ухода Бедняков еще два сезона отработал в паре со своей на тот момент невестой, а сейчас женой Анастасией Короткой.

В 2014 году, начиная с восьмого сезона, ведущими шоу стали Тодоренко и Серга.

После полномасштабного вторжения России в Украину Тодоренко и Бадоева замалчивают российскую агрессию. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Коля Серга, Леся Никитюк, Андрей Бедняков
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