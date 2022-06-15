Бедняков: От Тодоренко я не ждал, что она выскажется о войне, а Серга приятно удивил

По словам Беднякова, сам он от нее не ждал антивоенных высказываний, так как считает, что для того нужна смелость.

"От Тодоренко я не ожидал ничего. У меня не было никаких ожиданий, что она как-то выскажется. Поэтому я так сильно не расстроился, – заявил Бедняков. – Не хочу, чтобы мусолили эту тему. Уже все ясно и понятно, зачем лишний раз популяризировать людей, которые далеко уже не украинцы. Она достаточно долго живет в РФ, у нее там семья. Я этого не понимаю, но она, наверное, видит это иначе. Озвучить свою позицию – большая ответственность. Не каждый осмелится".

Ведущий также упомянул своего коллегу по проекту, служащего сейчас в ВСУ Николай Сергу.

"Удивил меня приятно Коля Серга, хотя я знал, что он патриот", – сказал Бедняков.

Украинскую ведущую и волонтера Лесю Никитюк он назвал "щирой українкой з Хмельницького", отметив, что ее проукраинская позиция "не удивительна".

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