Бедняков: От Тодоренко я не ждал, что она выскажется о войне, а Серга приятно удивил

По словам Беднякова, сам он от нее не ждал антивоенных высказываний, так как считает, что для того нужна смелость.
"От Тодоренко я не ожидал ничего. У меня не было никаких ожиданий, что она как-то выскажется. Поэтому я так сильно не расстроился, – заявил Бедняков. – Не хочу, чтобы мусолили эту тему. Уже все ясно и понятно, зачем лишний раз популяризировать людей, которые далеко уже не украинцы. Она достаточно долго живет в РФ, у нее там семья. Я этого не понимаю, но она, наверное, видит это иначе. Озвучить свою позицию – большая ответственность. Не каждый осмелится".
Ведущий также упомянул своего коллегу по проекту, служащего сейчас в ВСУ Николай Сергу.
"Удивил меня приятно Коля Серга, хотя я знал, что он патриот", – сказал Бедняков.
Украинскую ведущую и волонтера Лесю Никитюк он назвал "щирой українкой з Хмельницького", отметив, что ее проукраинская позиция "не удивительна".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бедняков вел шоу "Орел и решка" с 2011-го по 2013 год. Передача тогда выходила на украинском канале "Интер".
Его соведущей сперва была строящая сейчас карьеру в РФ Жанна Бадоева, затем ее заменила Никитюк, а после ее ухода Бедняков еще два сезона отработал в паре со своей на тот момент невестой, а сейчас женой Анастасией Короткой.
В 2014 году, начиная с восьмого сезона, ведущими шоу стали Тодоренко и Серга.
После полномасштабного вторжения России в Украину Тодоренко и Бадоева замалчивают российскую агрессию.