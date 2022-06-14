ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: 24 февраля, когда началась война, я охренел. Я был за границей, самое страшное было – ожидать звонка жены

 
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Бедняков накануне нападения РФ на Украину улетел снимать новый выпуск на Мальдивы
Бедняков накануне нападения РФ на Украину улетел снимать новый выпуск на Мальдивы
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что 24 февраля, когда РФ напала на Украину, он находился за границей на съемках, а его жена и дочь остались в Украине.

"Вы помните свои ощущения 24-го [февраля, когда началась война] рано утром?" – спросил у Беднякова Гордон. 

"Я охренел. Думал, мне это снится. Я был за границей. Это первая ночь была. Я прилетел на Мальдивы снимать выпуск. Проснулся рано утром, потому что приходят новости, уже все были накачаны этими новостями. И я просыпаюсь и понимаю: "Все, началось". И так получилось, что я проснулся раньше звонка жены. И вот самое страшное было – ждать звонка от нее. Я сидел и ждал, когда они сами проснутся, чтобы не нагнетать еще сильнее", – рассказал Бедняков.

По словам ведущего, супруга позвонила спустя 15 минут.

"Она сказала: "Нас бомбят". Я услышал плач дочки. Я почувствовал себя жутко виноватым перед ними, потому что утверждал, что такого быть не может. Я был противником всех этих тревожных чемоданчиком, планов "Б". Я делал все, чтобы они верили, что все у нас будет хорошо. Но в тот момент я себя очень сильно корил, что я улетел, а они остались дома. Вот это было самое страшное", – признался он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Бедняков родился в 1987 году в Мариуполе Донецкой области. В 2009 году окончил Харьковский университет внутренних дел. После окончания вуза переехал в Киев. Работал на радио и телевидении в Украине и в России. В разные годы вел программы "Орел и решка" на телеканале "Интер", "Богач-бедняк" и "Блокбастеры" на телеканале "Пятница!", "Х-фактор" на телеканале СТБ. С 2021 года вел шоу "Где логика?" на "Новом канале". 

Бедняков с первых дней войны пишет о ней в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Женат на украинской актрисе и телеведущей Анастасии Короткой. У них есть дочь Ксения (2015). 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, семья, Мальдивы, Андрей Бедняков, телеведущий
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