Бедняков: 24 февраля, когда началась война, я охренел. Я был за границей, самое страшное было – ожидать звонка жены

"Вы помните свои ощущения 24-го [февраля, когда началась война] рано утром?" – спросил у Беднякова Гордон.
"Я охренел. Думал, мне это снится. Я был за границей. Это первая ночь была. Я прилетел на Мальдивы снимать выпуск. Проснулся рано утром, потому что приходят новости, уже все были накачаны этими новостями. И я просыпаюсь и понимаю: "Все, началось". И так получилось, что я проснулся раньше звонка жены. И вот самое страшное было – ждать звонка от нее. Я сидел и ждал, когда они сами проснутся, чтобы не нагнетать еще сильнее", – рассказал Бедняков.
По словам ведущего, супруга позвонила спустя 15 минут.
"Она сказала: "Нас бомбят". Я услышал плач дочки. Я почувствовал себя жутко виноватым перед ними, потому что утверждал, что такого быть не может. Я был противником всех этих тревожных чемоданчиком, планов "Б". Я делал все, чтобы они верили, что все у нас будет хорошо. Но в тот момент я себя очень сильно корил, что я улетел, а они остались дома. Вот это было самое страшное", – признался он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Бедняков родился в 1987 году в Мариуполе Донецкой области. В 2009 году окончил Харьковский университет внутренних дел. После окончания вуза переехал в Киев. Работал на радио и телевидении в Украине и в России. В разные годы вел программы "Орел и решка" на телеканале "Интер", "Богач-бедняк" и "Блокбастеры" на телеканале "Пятница!", "Х-фактор" на телеканале СТБ. С 2021 года вел шоу "Где логика?" на "Новом канале".
Бедняков с первых дней войны пишет о ней в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.
Женат на украинской актрисе и телеведущей Анастасии Короткой. У них есть дочь Ксения (2015).