Бедняков: 24 февраля, когда началась война, я охренел. Я был за границей, самое страшное было – ожидать звонка жены

"Вы помните свои ощущения 24-го [февраля, когда началась война] рано утром?" – спросил у Беднякова Гордон.

"Я охренел. Думал, мне это снится. Я был за границей. Это первая ночь была. Я прилетел на Мальдивы снимать выпуск. Проснулся рано утром, потому что приходят новости, уже все были накачаны этими новостями. И я просыпаюсь и понимаю: "Все, началось". И так получилось, что я проснулся раньше звонка жены. И вот самое страшное было – ждать звонка от нее. Я сидел и ждал, когда они сами проснутся, чтобы не нагнетать еще сильнее", – рассказал Бедняков.

По словам ведущего, супруга позвонила спустя 15 минут.

"Она сказала: "Нас бомбят". Я услышал плач дочки. Я почувствовал себя жутко виноватым перед ними, потому что утверждал, что такого быть не может. Я был противником всех этих тревожных чемоданчиком, планов "Б". Я делал все, чтобы они верили, что все у нас будет хорошо. Но в тот момент я себя очень сильно корил, что я улетел, а они остались дома. Вот это было самое страшное", – признался он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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