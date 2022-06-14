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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бедняков: О войне нужно кричать, а не когда ты выставляешь Stories про свой гардероб, а у тебя в стране убивают детей, насилуют женщин

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Бедняков: Как можно молчать? Какие деньги? В задницу засуньте себе эти деньги
Бедняков: Как можно молчать? Какие деньги? В задницу засуньте себе эти деньги
Фото: biedniakov / Instagram

Украинский телеведущий Андрей Бедняков в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, заявил, что украинские знаменитости должны каждый день говорить и писать о том, что Россия напала на Украину.

"Об этом нужно кричать, об этом нужно говорить каждый день, чтобы там все понимали: "А, действительно война". А не когда ты выставляешь какие-то [Instagram] Stories про свой гардероб, а у тебя в стране убивают детей, насилуют женщин, стариков, которым есть нечего. Мужчина из Мариуполя пешком шел в Запорожье с собакой и у собаки подушки на лапках стерлись, – сказал Бедняков. – Как можно молчать в этой ситуации? Какие деньги? В задницу засуньте себе эти деньги. Извините". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Рассказывая о разборе гардероба в Instagram Stories Бедняков подразумевал свою бывшую соведущую Регину Тодоренко, вместе с которой вел шоу "Орел и решка".

9 марта украинская артистка, замалчивающая война РФ против Украины, выставила на своей странице в в Instagram фото одежды,  попросив подписчиков подобрать ей образ. 

Пост Тодоренко тогда прокомментировала украинская певица и волонтер Даша Астафьева, назвав строящую карьеру в РФ артистку гнидой. 

Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война России против Украины, Регина Тодоренко, Андрей Бедняков
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