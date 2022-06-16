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Панин: После войны я назло всем возрожусь из пепла. Если я стал знаменитым в России, то что, я Голливуд не покорю?

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Панин: Я подумаю сейчас про Голливуд. С визой решим вопросики и рвану
Панин: Я подумаю сейчас про Голливуд. С визой решим вопросики – и рвану
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский актер, проживающий в Испании, Алексей Панин рассказал о своих планах на будущее.

"После войны я назло всем возрожусь из пепла. Они так в России любят обмусоливать, что я под забором тут валяюсь. Это не имеет ничего общего с действительностью. Доеду я до Голливуда. Хочу верить. Когда-то Леше Панину было 18 лет, он хотел работать в театре, сниматься в кино. Он поступал в ГИТИС несколько раз, где конкурс по 150 человек на место. И получилось все, о чем мечтал, — все сбылось в плане работы, каких-то машин. Сейчас этот мальчик живет в Испании со своим ребенком. Слава богу, ей никто не засирает голову, как в России бедным детям. Она живет свободным, счастливым человеком", – поделился Панин. 

Он отметил, что сейчас думает о работе в США.

"Я знаю, что должен встать и идти дальше. Я подумаю про Голливуд. Вот с визой решим вопросы – и я рвану. Ну, чем черт не шутит. Если я стал известным в России, стал сниматься в кино и покорил "Мосфильм", то что, я Голливуд не покорю, что ли?" – сказал Панин.

Он также поделился жизненными принципами, которые помогают ему сохранять оптимизм.

"Всегда нам чего-то не хватает. Денег, работы, ролей. Сложно научится жить здесь и сейчас и ценить каждый момент. Но это единственное правильное. В этом году в ночь на 1 января множество людей совсем иначе представляли свою дальнейшую жизнь. В первую очередь это касается украинцев. Хотя если говорить об этих долбо...бах, которые с оружием пришли в Украину, русских солдатах, многие из них перевернулись в пакетах, они, наверное, тоже иначе представляли свою жизнь. Поэтому счастье должно быть здесь и сейчас. Этому надо учиться. Когда я начинаю уходить в депрессивные мысли, бью себя по щекам и возвращаюсь к жизни", – заявил Панин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

После аннексии Крыма Панин выступил в поддержку оккупационной политики российских властей, за что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство. Однако в январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

28 марта Панин записал видео, в котором осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Алексей Панин, Голливуд, актер, война России против Украины, интервью
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