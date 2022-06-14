Панин: Нет разумного объяснения происходящему в России. Одни – мерзавцы, другие – подлецы, третьи – преступники, четвертые – идиоты

"Все эмоции по поводу вторжения на матерном языке в первые дни и недели я сказал. Не знаю, что добавить. Это не укладывается в голове. Когда я узнал, что началась война, первая моя мысль: "Все, народ снесет эту власть". Я был уверен, что россияне выйдут на улицы и все закончится очень быстро. Я не то что не мог представить, что русский народ это схавает... Русский народ много чего схавал. Но я был уверен, это последняя точка. Но ничего [не произошло]", – рассказал Панин.

Он утверждает, что в стране осталось не так много действительно достойных людей.

"Большей части россиян все по фигу. Им насрать не только на то, что происходит в Украине, им насрать на то, что происходит в соседнем городе. Нет этому разумного объяснения. Одни – мерзавцы, другие – подлецы, третьи – преступники, четвертые – идиоты. Есть люди неравнодушные, которые против войны, которые сопереживают и что-то говорят, но их ничтожно мало", – подчеркнул актер.

Он отметил, что поддерживает Украину и не представляет, как "нормальный человек может в этой ситуации повести себя по-другому".

"Я пытался сформулировать свою мысль по этому поводу – по-другому просто нельзя. Ко мне в Испании подходят много людей, приехавших из Украины, и говорят "спасибо". Я не ожидал такого резонанса. Я искренне все делаю. Оказалось, много людей видели мои видео, мне приятно. Девушка из Украины в Риге подошла и плакала. Я стою, как дурак, вроде ничего особо не сделал. Пару дней я пытался абстрагироваться, не смотреть новости. Все равно не могу, постоянно нахожусь в этой теме", – отметил артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouYube



