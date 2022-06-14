Панин: Сколько Путину осталось, я не знаю. Хотелось бы поскорее с ним попрощаться

"Мне хотелось верить, что эта война ненадолго. В первые недели войны все обсуждали, как Путина свергнуть, какой заговор произойдет, что-то еще… Не знаю, [какой] выход из этой ситуации", – сказал актер.

Он поделился своим личным ощущением, что самая опасная фаза агрессии осталась позади.

"Хочу украинцам сказать, что самое страшное уже позади, как мне кажется. Что Путин даже сам понимает, что его план взять Киев обломался. Никогда он Киев не возьмет, если только не сотрет его с лица земли. Я не могу быть экспертом, это мое личное мнение, основанное на том, что я вижу в интернете", – подчеркнул Панин.

По его мнению, из-за развязанной в Украине войны глава РФ утратил уважение и влияние в мире.

"Путин загнал себя в угол. Он никогда не будет легитимным. С ним никто никогда не будет разговаривать в мире как с равным. Да, наверное, будут как-то подстраиваться, потому что какие-то лидеры в мире зависят от него. Но как только Путин закончится, и Россия эта закончится. Это все держится только на одном Путине. Сколько ему осталось, я не знаю. Хотелось бы поскорее с ним попрощаться... Хотел было сказать: "И чтобы Россия стала свободной". Но подумал о людях, которые остались в Мариуполе в драмтеатре, и что они уже никогда не будут свободными", – отметил Панин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouYube