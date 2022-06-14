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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Панин: В чем украинские дети, которые без рук и ног остались, виноваты? Путин будет жить, а они инвалидами стали

 
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Панин: Ребенку шесть лет, а у него рук нет. И ради кого это?
Панин: Ребенку шесть лет, а у него рук нет. И ради кого это?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский актер Алексей Панин поделился своими переживаниями о том, что из-за шайки обнаглевших людей в руководстве РФ украинские дети становятся инвалидами.

"Для меня это не просто абстрактные названия городов. Я в этом Мариупольском драмтеатре, который разбомбили, играл. Там на соседней улице ресторанчик мой любимый "Трактир на Греческой". Гостиница эта ужасная, где меня два раза селили. Одесса, Луганск, Днепропетровск –для меня это не пустые названия", – пояснил актер.

По словам Панина, россиянам безразлична война в Украине.  

"Для большинства людей в этой Сибири – какая-то Украина где-то. А для меня она не какая-то. Это половина моей жизни. Не беру на себя роль эксперта. Я переживаю за Украину каждый день. Текут слезы, потому что из-за шайки обнаглевших не нормальных людей... Не знаю, как слова [цензурные] подобрать", – сказал Панин.

Он рассказал о своих переживаниях по поводу горя и разрушений, которые война принесла в Украину, и особенно, что от российских обстрелов страдают украинские дети.

"Эти дети. В чем они виноваты? Без рук и ног. [Российско-украинский продюсер] Александр Роднянский у себя выкладывал фотографии, где дети с оторванными ногами. Путин, сколько ему там осталось, будет жить. А эти дети на всю жизнь остались без рук, без ног. Они же жизнь могли свою построить. Ребенок, которому шесть лет, а у него рук нет. И ради кого это? Ради Путина этого …баного?" – возмутился Панин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня заявил, что жертвами российской агрессии в Украине стали 287 детей. "Это, пожалуй, одна из самых страшных вещей, происходящих во время войны", – сказал президент.

По данным Офис генпрокурора, из-за российского вторжения в Украине погибли 288 детей, еще 527 получили ранения. Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по установлению погибших.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Днепропетровск, Украина, Одесса, Луганск, война, Мариуполь, Днепр, Алексей Панин, Александр Роднянский, дети, российская агрессия, актер, война России против Украины, интервью
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