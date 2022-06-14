Панин: В чем украинские дети, которые без рук и ног остались, виноваты? Путин будет жить, а они инвалидами стали

Панин: Ребенку шесть лет, а у него рук нет. И ради кого это? Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Для меня это не просто абстрактные названия городов. Я в этом Мариупольском драмтеатре, который разбомбили, играл. Там на соседней улице ресторанчик мой любимый "Трактир на Греческой". Гостиница эта ужасная, где меня два раза селили. Одесса, Луганск, Днепропетровск –для меня это не пустые названия", – пояснил актер.

По словам Панина, россиянам безразлична война в Украине.

"Для большинства людей в этой Сибири – какая-то Украина где-то. А для меня она не какая-то. Это половина моей жизни. Не беру на себя роль эксперта. Я переживаю за Украину каждый день. Текут слезы, потому что из-за шайки обнаглевших не нормальных людей... Не знаю, как слова [цензурные] подобрать", – сказал Панин.

Он рассказал о своих переживаниях по поводу горя и разрушений, которые война принесла в Украину, и особенно, что от российских обстрелов страдают украинские дети.

"Эти дети. В чем они виноваты? Без рук и ног. [Российско-украинский продюсер] Александр Роднянский у себя выкладывал фотографии, где дети с оторванными ногами. Путин, сколько ему там осталось, будет жить. А эти дети на всю жизнь остались без рук, без ног. Они же жизнь могли свою построить. Ребенок, которому шесть лет, а у него рук нет. И ради кого это? Ради Путина этого …баного?" – возмутился Панин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouYube

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