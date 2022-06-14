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Панин: В Россию я въехать могу, но опасаюсь, смогу ли оттуда выехать

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Панин: В Россию я ни ногой
Панин: В Россию я ни ногой
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский актер Алексей Панин сообщил, что у него нет официальной информации о том, находится ли он в розыске.

"Если раньше я еще мог каким-то образом перемещаться в Россию, хоть чуть зарабатывать, то теперь я уже наглухо сижу в Испании. Вроде иноагентом меня не объявили. Знаю, какие-то депутаты пару раз высказывались, что я наговорил на несколько статей. Но из официальных источников мне не приходила информация, что я в розыске", – подчеркнул актер.

Несмотря на это, отметил Панин, он опасается за собственную безопасность и не будет рисковать своей свободой.

"В Россию я въехать могу, но опасаюсь, смогу ли я оттуда выехать. Так что в Россию я ни ногой. Я особо и не рвался. Чего греха таить, Россия была единственной возможностью хоть как-то заработать. Понятно, в последнее время уже не было таких объемов работы, как раньше, не было таких гонораров. Но я прилетал раз в два-три месяца, зарабатывал, и мне на несколько месяцев хватало. Сейчас эта лавочка прикрылась. На сколько, я не знаю. Не знаю, сколько наш "любимый" президент задержится на своем посту", – заявил Панин.

Он поделился, что размышляет о переезде в США, потому что в Испании у него нет работы.

"Надо думать в сторону Америки. Там хоть работа есть. Если и не работать киноартистом, то, может, кем-нибудь можно устроиться. Потому что в Испании жопа будет с работой", – сказал Панин.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouYube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Панин осудил российскую агрессию против Украины и назвал президента РФ Владимира Путина палачом.

28 апреля Панин выступил в поддержку артиста Максима Галкина, которого начали травить за высказывания против войны в Украине.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, Алексей Панин, вторжение, актер, война России против Украины, безопасность
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